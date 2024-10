Governo apreende 40 toneladas de fertilizante em fábrica clandestina em SP

Giro VEJA - terça, 15 de outubro

Prefeitura aciona Justiça contra Enel e Milei confirma a Lula vinda ao G20

A Prefeitura de São Paulo entrou no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a Enel para exigir que o fornecimento de energia seja restabelecido imediatamente para todos os consumidores que estão sem luz desde a última sexta-feira. O apagão em SP e a confirmação de Javier Milei na cúpula do G20 são destaques do Giro VEJA.