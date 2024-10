Governo anuncia primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano

Depois da invasão terrestre por Israel, o governo Lula anunciou que o primeiro voo para repatriar brasileiros na zona de conflito no Líbano tem previsão de iniciar a viagem para o país no Oriente Médio nesta quarta-feira.

A Força Aérea Brasileira (FAB) escolheu uma aeronave KC-30 para o voo de resgate, com cerca de 240 lugares e autonomia para até 14.500 quilômetros.

O modelo foi usado várias vezes nos voos humanitários de resgate de brasileiros nas zonas de conflito em Israel e em Gaza desde outubro de 2023.

O avião tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Beirute, no Líbano, com escala prevista na cidade de Lisboa, em Portugal. O horário ainda será confirmado.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a colônia brasileira no Líbano mantém contato permanente com a embaixada brasileira.

Continua após a publicidade

“Já estamos com uma lista que estamos preparando. Nesse primeiro voo serão cerca de 230, 240 pessoas no máximo. É a capacidade do avião, mas haverá outros na medida da necessidade”, disse.

O retorno do KC-30 ao Brasil vai depender das coordenações in loco e de protocolos adicionais.

A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio está no Líbano. Ao todo, 21.000 brasileiros vivem no país.