Governo agora diz que filme de Danilo Gentili é conteúdo adulto

O Ministério da Justiça definiu a classificação indicativa do filme Como se tornar o pior aluno da escola como não recomendada para menores de 18 anos. O texto, publicado no Diário Oficial da União nesta quarta, indica que o audiovisual apresenta conteúdo com tendências de coação sexual ou estupro, ato de pedofilia, e situação sexual complexa.

O prazo para que a nova classificação etária, com os ajustes dos símbolos que indicam a idade recomendada, esteja ajustado em qualquer plataforma ou canal de exibição de conteúdo classificável é de cinco dias corridos. O despacho ainda determina que, em caso de exibição em TV aberta, a obra seja transmitida após 23h.

O ministério segue com o procedimento para tirar o filme das plataformas digitais, o que tem feito a obra, de 2017, ganhar ainda mais visibilidade nos últimos dias.