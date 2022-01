Governo abre vagas para cursos a beneficiários do Auxílio Brasil

O ano começa com uma série de vagas abertas para cursos profissionalizantes disponíveis para beneficiários do Auxílio Brasil.

As vagas integram o programa Qualifica Mais Progredir, do Ministério da Educação. A iniciativa, segundo o MEC, “pactuou com as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica a oferta de mais de 39.000 vagas em cursos presenciais de Microempreendedor Individual para beneficiários do Auxílio Brasil”.

O programa realizado em parceria como Ministério da Cidadania busca a inclusão produtiva e a ampliação de renda do público que recebe o auxílio financeiro.

Neste momento, estão sendo realizadas ofertas pelo Instituto Federal do Piauí. O prazo para inscrição foi prorrogado até o dia 13 de janeiro. O Instituto está ofertando 350 vagas, sendo 300 vagas para o Campus Teresina Central e 50 vagas para o Campus Teresina Dirceu Arcoverde. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo e realizarem o preenchimento do formulário on-line no site http://fic.ead.ifpi.edu.br, onde deverão ainda ser anexados os documentos listados no edital. A seleção será por sorteio eletrônico das inscrições, de forma aleatória, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) está realizando a seleção para a contratação de profissionais para atuarem nos cursos de Microempreendedor Individual, do Qualifica Mais Progredir, e Eletricista de Sistemas Renováveis, do Qualifica Mais Energia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 21 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, por meio de formulário eletrônico. Podem concorrer servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e, em caso de não preenchimento das vagas, poderá haver seleção dos membros da comunidade externa. Para acessar o edital clique aqui.