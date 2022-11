Governadora do Ceará voltou do Egito com acordo de investimento bilionário

A Governadora do Ceará, Izolda Cela, voltou da COP-27 com um memorando de entendimento assinado pela multinacional australiana Fortescue. A empresa tem intenção de investir 6 bilhões de dólares em uma usina de hidrogênio verde.

A cerimônia para a assinatura do documento contou com a presença do presidente e fundador da Fortescue, Andrew Forrest, e do presidente das indústrias da multinacional na América Latina, Agustín Pichot. Na comitiva cearense, além da governadora, estavam o presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, o assessor de Assuntos Internacionais do governo estadual, César Ribeiro, e os secretários-executivos da Casa Civil e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O HUB de hidrogênio verde do estado, instalado no Porto do Pecém, conta com mais de 20 memorandos de entendimento assinados com empresas mundiais. Com objetivo de viabilizar a instalação da usina da Fortescue, o governo deve disponibilizar terrenos para o projeto.

Izolda também participou de um painel sobre o combate à crise climática na América Latina e se reuniu com autoridades. Na quinta, ela conversou com integrantes do Banco Mundial e com o embaixador do Brasil no Egito.