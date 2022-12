Governadora do Ceará repetirá dobradinha com Camilo no MEC

O futuro ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou há pouco que Izolda Cela, que era cotada para o cargo dele na pasta, será a secretária-executiva do MEC.

O posto é o segundo mais importante no ministério. Izolda responderá diretamente a Santana. “Só falta ser nomeada”, disse Santana sobre a escolha da primeira mulher a governar o Ceará.

Izolda tem 61 anos, é professora e psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará. Ela foi eleita como vice-governadora na chapa com Camilo, em 2014, e reeleita em 2018.

“Informo que aceitei, com muita honra, o convite do ministro Camilo Santana para ser secretária-executiva do Ministério da Educação. Trabalharemos com empenho e compromisso para a melhoria da educação do Brasil”, disse Izolda há pouco.