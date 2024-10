Governador e bancada federal de MS recebem Hugo Motta em jantar

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e praticamente todos os parlamentares federais do estado receberam o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato a suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, para um jantar em Campo Grande nesta quarta-feira.

Além de conversar com os sul-mato-grossenses sobre a atual conjuntura política, Motta apresentou suas propostas e sua visão para o comando da Casa e destacou a importância de um “diálogo aberto” com os pares e de uma gestão voltada para os “desafios do país”.

Eduardo Riedel fez elogios à trajetória de Motta e afirmou que a postura do deputado é de “compromisso e diálogo”. O governador também defendeu uma “articulação política robusta” entre os estados para garantir que projetos de interesse comum avancem no Congresso.

Estavam presentes todos os oito deputados federais de Mato Grosso do Sul e as senadoras Soraya Thronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP).

“É impressionante ver o compromisso dos representantes de Mato Grosso do Sul com os interesses da população e o desenvolvimento do estado. Essa coesão é essencial para garantir que as pautas ganhem força em Brasília”, afirmou Hugo Motta.