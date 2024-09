Governador de SC discute investimentos com príncipe da Arábia Saudita

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello vai receber, na tarde desta segunda, um dos herdeiros da Arábia Saudita para discutir investimentos em infraestrutura no estado.

O governador quer mostrar para o príncipe Fahad Bin Mansour o potencial do estado para novos negócios. A agenda ocorrerá em São Paulo.

“Fomos eleitos o segundo estado mais competitivo do país, temos uma ótima infraestrutura — com portos e aeroportos –, um ambiente jurídico favorável para as empresas, incentivos fiscais e profissionais qualificados”, diz o governador.