Governador de SC congela ICMS do diesel por 12 meses

Para não aumentar o preço do diesel, Santa Catarina optou por fixar o percentual de arrecadação em 0,55 centavos de real por litro, praticamente metade do definido por outros estados. A decisão já havia sido tomada pelo governador Carlos Moisés e foi ratificada pelo Confaz.

“A unificação das alíquotas no país poderia levar o ICMS do diesel a mais de 1 real por litro, quase o dobro do praticado atualmente em Santa Catarina. Encontramos uma solução para que continuemos entre os menores impostos do Brasil, de 0,55 centavos de real por litro”, expõe o governador.

Nessa quinta, os secretários estaduais de Fazenda aprovaram por unanimidade as novas regras do ICMS sobre o diesel e a prorrogação, por 90 dias, da tributação sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. As decisões já haviam sido tomadas no Fórum de Governadores, nesta semana, e foram confirmadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária.

O congelamento da base de cálculo para a gasolina, o etanol e o gás de cozinha foi prorrogado até 30 de junho de 2022. No caso da gasolina, Santa Catarina já havia fixado o preço médio de 5,77 reais em outubro do ano passado. O Estado pratica uma das menores alíquotas do país, de 25%.