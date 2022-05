Governador de Santa Catarina vai ao STF por reparação de erro do IBGE

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (Republicanos), quer ver os direitos do Estado rapidamente aplicados no que diz respeito à compensação financeira pela exploração do petróleo na costa catarinense. Há dois anos, o STF reconheceu o equívoco do IBGE ao demarcar como paranaense e paulistas áreas territoriais marítimas próximas ao litoral de Santa Catarina.

Nesta segunda-feira, a Procuradoria Geral do Estado catarinense pediu ao STF a imediata execução da decisão, que agora não é mais passível de recursos. A PGE quer uma audiência de conciliação entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o IBGE para que as linhas de projeção marítima das divisas estaduais sejam refeitas. O objetivo é calcular quanto os paranaenses e paulistas receberam de royalties de petróleo explorado em mar catarinense, para posterior transferência a Santa Catarina.

Estima-se que esses valores cheguem a 300 milhões de reais, mas a quantia exata só será conhecida após cálculo feito a partir das novas divisas territoriais no mar. A visão estratégica do governador, no entanto, é quanto ao futuro.

Isso porque a revisão do traçado aproxima a projeção marítima de Santa Catarina da área mais rica do pré-sal, que é a bacia de Santos. A nova definição dos limites põe os catarinenses em posição favorável caso novos campos de petróleo sejam descobertos.

