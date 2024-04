Google vai treinar 10 mil mulheres em liderança feminina na era digital

No próximo dia 27, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o Google vai oferecer um dia de treinamento a 10.000 mulheres interessadas em aprender sobre liderança feminina na era digital.

Batizado de “Cresça com Google: Liderança Feminina na Era Digital”, o evento tem objetivo de treinar mulheres empreendedoras de diversos ramos em soluções digitais e ferramentas de IA que podem ajudar a impulsionar seus negócios. As inscrições são gratuitas.

Além de conhecerem novas possibilidades da tecnologia, as participantes receberão capacitação para utilizar produtos e serviços que podem colaborar com as rotinas das pequenas empresas.

“Queremos colaborar para o desenvolvimento e o sucesso do empreendimento dessas mulheres. Nós sabemos o quanto a tecnologia pode ser uma aliada importante para pequenas, médias e grandes empresas”, diz Maia Mau, diretora de Marketing do Google Brasil.