Gonet toma posse na PGR após mais de 80 dias com interina no cargo

Aprovado pelo Senado na última quarta-feira com votação expressiva, o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, toma posse no cargo às 10h desta segunda-feira, na sede da PGR em Brasília. Ele vai assumir o posto quase três meses (exatos 83 dias) depois de o antecessor, Augusto Aras, deixar o comando do órgão.

Segundo o Palácio do Planalto, o evento contará com a presença do presidente Lula, que indicou Gonet para o cargo no dia 27 de novembro. O petista nomeou o até então subprocurador-geral da República na sexta passada.

A Procuradoria vinha sendo comandada interinamente por Elizeta Ramos desde o dia seguinte à saída de Aras.

Já Gonet exercia o cargo de procurador-geral eleitoral interino, com atuação no TSE. Nos bastidores, ele foi apoiado dos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Depois de ser sabatinado por quase dez horas na CCJ do Senado ao lado de Flávio Dino, que foi aprovado para o Supremo, o indicado de Lula para a PGR obteve 65 votos a favor e 11 contra, com uma abstenção. Ele precisava de, no mínimo, 41 votos favoráveis ter sua nomeação confirmada.

