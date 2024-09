Gonet comandará primeira cúpula de procuradores-gerais dos países do G20

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da PGR, Paulo Gonet vai comandar, entre 20 e 22 de outubro, o encontro de procuradores-gerais dos países do G20, no Rio de Janeiro. Inédito, o evento antecede a reunião dos líderes do bloco, prevista para novembro também na capital fluminense.

“Trata-se de uma iniciativa pioneira, que proporcionará um foro global de diálogo entre os chefes do Ministério Público dos países integrantes do grupo, fomentando o intercâmbio de conhecimento entre os órgãos de investigação e persecução penal sobre temas jurídicos estratégicos na atualidade”, diz o procurador-geral.

A cúpula deve reunir mais de 100 autoridades, entre os chefes dos Ministérios Públicos dos membros do G20, da União Europeia e da União Africana, bem como representantes de instituições brasileiras e de outros países com os quais o MPF mantém laços de cooperação.

O grupo vai debater propostas de ação para prevenir e combater o tráfico de pessoas, crimes cibernéticos, ambientais, entre outros ilícitos que extrapolam fronteiras. Os participantes também vão tratar sobre o uso de novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, para conferir mais efetividade ao enfrentamento da criminalidade, bem como para garantir mais acesso à Justiça.

O encontro será uma oportunidade para compartilhar boas práticas executadas pelo Ministério Público nesses países, voltadas à proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Ao final da cúpula, a ideia é obter resultados práticos, como a definição de ações conjuntas e projetos de cooperação jurídica que beneficiem de forma mútua todas as instituições e países envolvidos.

Já confirmaram presença 18 delegações: Angola, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, China, Egito, União Europeia, França, Itália, Noruega, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.