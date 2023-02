Golpistas do DF foram orientados pelo ‘psicopata’ Bolsonaro, diz Lula

Lula disse nesta terça-feira que os golpistas que invadiram a sede dos Poderes em Brasília em 8 de janeiro eram “meia dúzia de psicopatas” orientados por Jair Bolsonaro, “o psicopata maior”, segundo as palavras do presidente.

Em discurso no Planalto em ocasião do relançamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Lula agradeceu os apoiadores presentes pela “solidariedade” durante “essas coisas ruins que aconteceram no Brasil” nos últimos anos e mencionou o tempo em que ficou preso na carceragem da PF em Curitiba. Ele também citou o impeachment de Dilma e, surpreendentemente, não usou a palavra “golpe”, que ele reservou apenas a Bolsonaro e seus apoiadores. Segundo Lula, “os psicopatas estão soltos por aí”, referindo-se aos seguidores do seu antecessor.

“Quero agradecer a vocês, à solidariedade de vocês durante todas essas coisas ruins que aconteceram no Brasil, a solidariedade de vocês com a Dilma, desde o impeachment dela, à solidariedade de vocês quando fui para a PF, sobretudo a solidariedade de vocês contra a tentativa de golpe que foi dada nesse país no dia 8 de janeiro de 2023, quando invadiram a Suprema Corte, o Congresso Nacional e esse Palácio que a gente está aqui. Vocês estão percebendo que têm várias coisas sem vidro ainda porque meia dúzia de bárbaros, meia dúzia de vândalos, meia dúzia de psicopatas, quem sabe orientados pelo psicopata maior, acharam que poderiam, depois de perderem as eleições, ocupar o palácio e dar um golpe de estado”, disse Lula.

O presidente relacionou uma chacina de sete pessoas no Mato Grosso e a agressão a uma mulher no DF ao ambiente de desinformação nas redes incentivado pelo governo anterior e seus apoiadores. Segundo ele, a violência está migrando da internet para o mundo real e as pessoas estão se comportando de forma desumana umas com as outras.

“Por isso que precisamos combater toda e qualquer mentira, toda e qualquer fake news porque os psicopatas estão soltos por aí. Não sei se vocês estão vendo a violência todo santo dia. Esses dias teve um cara num barzinho jogando sinuca que matou sete pessoas. Esses dias eu vi um cara num supermercado pegar um carrinho e jogar em cima de uma mulher. Tem uma parte da sociedade que está ficando desumana, que está ficando quem sabe nem ser humano, quase como um algoritmo do mal”, disse.