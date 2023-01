Golpistas depredam plenário do STF; veja vídeo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O plenário do Supremo Tribunal Federal foi tomado por um grupo inconformado com o resultado das eleições presidenciais. Um vídeo de dentro do STF mostra os invasores depredando cadeiras e câmeras de segurança. Os gabinetes dos ministros também foram invadidos.

“Quebra a câmera, quebra tudo”, disse um dos manifestantes.

O grupo estava concentrado nos arredores do quartel-general de Brasília e recebeu o reforço de caravanas que sairam de várias regiões do país e chegaram em Brasília neste fim de semana. Uma portaria publicada no sábado autorizou o uso da Força Nacional para tentar manter a ordem.

Desde a manhã de domingo, bolsonaristas se articulam nas redes sociais e incentivam uma ofensiva na Praça dos Três Poderes. Por volta das 14h30, os manifestantes conseguiram romper a barreira da Polícia Militar do DF, que impedia o trânsito na Esplanada dos Ministérios.