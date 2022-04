Golpista tenta se passar por Eduardo Paes no celular

Milhares de brasileiros já foram vítimas de golpe pelo celular ou foram abordados por números em aplicativos de mensagens que simulam contatos conhecidos para pedir dinheiro.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, é mais um número nessa estatística. Ele foi às redes nesta terça avisar que um número de telefone com DDD do Rio e que não é o seu está usando o seu nome e a sua foto nos contatos para enganar as pessoas.

“Tem um delinquente ai com esse número se passando por mim. Polícia já atrás. Vamos encher ele de mensagens!”, publicou Paes junto com uma foto com os dados do contato do suposto golpista.