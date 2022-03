Golpista se passa por religioso e tira dinheiro de deputados de Pernambuco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parlamentares da bancada de Pernambuco no Congresso foram vítimas de um golpe nesta quarta-feira. Pelo menos dois deputados relataram ter perdido alguns milhares de reais.

Os políticos pernambucanos receberam ligações de um homem que se passava por emissário de Dom Fernando Saburido, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife. O golpista dizia que a igreja estava precisando com urgência de dinheiro para atender comunidades carentes da capital pernambucana e pedia doações via PIX.

À deputada Marília Arraes (PT-PE), o suposto representante da arquidiocese pediu 5.200 reais, por exemplo. Ela estava se preparando para fazer a transferência quando resolveu ligar para o vigário-geral, a quem já conhecia. Ele então esclareceu que Dom Saburido não estava pedindo dinheiro.

Avisado, o religioso foi às redes sociais alertar que se tratava de um golpe e que soube que “o sujeito é bem convincente e alguns políticos caíram no golpe”. Ele relatou que as assessorias do senador Jarbas Vasconcelos e de Marília o procuraram.

A deputada também avisou os colegas da bancada na Câmara em um grupo de WhatsApp e dois deles disseram ter caído no golpe: André De Paula (PSD) e Carlos Veras (PT).