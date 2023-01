Golpista que invadiu Senado deixou bilhete com mensagem de ódio a Moraes

Na invasão ao plenário do Senado, um golpista deixou um recado maroto a Alexandre de Moraes, escrito no bloco de anotações do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco: “Fora cabeça de ovo Alexandre de Moraes. Você é bandido chefe do PCC”.

Além de deixar digitais por todo o lado, o “gênio” bolsonarista deu de presente aos investigadores a própria caligrafia. A folha, claro, foi enviada a Moraes.

“É um caso curioso de criminoso que deixa prova por escrito na cena do crime”, diz um interlocutor do ministro.