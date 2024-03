Golpe usa imagem de atriz da Globo para vender cápsula da juventude

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao lado de estrelas como Fátima Bernardes e Juliana Paes, a atriz Giovanna Antonelli vive um tormento nas redes sociais.

É que criminosos usam a imagem delas para vender cápsulas milagrosas de juventude. O golpe também oferece saídas milagrosas de emagrecimento.

Para atrair as vítimas, as postagens utilizam fotos das famosas num modelo “antes e depois”, como se fossem usuárias do produto.

“Já entrei com vários processos. Além de ser propaganda enganosa, o resultado é uma grande mentira”, diz a atriz.