Golpe foi obra de ‘zumbis consumidores de desinformação‘, diz Mendes

O ministro Gilmar Mendes disse nesta sexta acreditar que os ataques aos poderes da República em 8 de janeiro foram realizados por “zumbis consumidores de desinformação”.

O decano do STF falou no Lide Brazil Conference em Lisboa. Para Mendes, as investigações devem chegar à cadeia de comando do golpismo bolsonarista.

“Havia um grupo situado no topo de uma estrutura que exercia posição de poder diante de zumbis consumidores de desinformação e este é um grave problema para a democracia atual”, disse Mendes.

O ministro também defendeu a responsabilização dos golpistas que atacaram os poderes da República em Brasília. Ele disse ainda que, apesar da “extensão do dano democrático ser grande, o seu conserto é possível”.

“Esperamos que as investigações em curso identifiquem quem ocupava o topo dessa dinâmica. Essa tarefa é premente para readquirirmos uma boa qualidade democrática, um fortalecimento institucional e para que nunca mais voltemos a ser um pária internacional, objetivo expressamente vocalizado por certo expoente de uma cerca doutrina”, disse Mendes.