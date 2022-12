Golpe? A real prioridade de Valdemar Costa Neto no Congresso

Nem golpe nem a anulação das eleições ou muito menos o impeachment de Alexandre de Moraes. A prioridade do cacique nacional do PL, Valdemar Costa Neto, neste momento, é indicar o relator do Orçamento em 2023.

Ele tem negociado com Arthur Lira o apoio do partido à reeleição do chefe da Câmara pensando justamente em colocar um aliado no poderoso cargo de “dono do cofre” da União no Legislativo. Só pensa nisso.