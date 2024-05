Globoplay lança série original ‘Rio-Paris – A Tragédia do voo 447’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na próxima sexta, a Globoplay lança a série jornalística Rio-Paris – A Tragédia do voo 447. A produção original da plataforma traz detalhes, em quatro episódios, sobre as causas da queda do avião da Air France, um dos maiores acidentes da aviação mundial.

Há 15 anos, o voo AF447 seguia do Rio de Janeiro para Paris com 228 pessoas a bordo, quando caiu no Oceano Atlântico poucas horas depois da decolagem.

“Nenhuma empresa aérea tinha planejado treinamento para os pilotos naquelas condições. Trinta e sete mil pés, à noite, o avião entrou numa formação meteorológica, e seus três tubos de pitot congelam e perdem a indicação de velocidade, desarmando o piloto automático. Os dois pilotos estavam diante de uma situação que eles não conheciam”, diz Sílvio Monteiro Júnior, chefe da Divisão de Busca e Salvamento da FAB na época do acidente.

A série tem direção de Rafael Norton, produção executiva de Clarissa Cavalcanti e roteiro de Andrey Frasson e Gabriel Mitani. Além de homenagear as vítimas, vai mostrar como esse acidente mudou a segurança da aviação mundial, como as práticas no treinamento dos pilotos e na certificação de aeronaves.