Em junho, a GloboNews foi o canal de notícias mais assistido na TV paga, com 13 milhões de pessoas ligadas na programação. A audiência, segundo a Globo, foi 327% maior do que o segundo colocado.

Durante todo primeiro semestre do ano, de janeiro a junho, o canal foi líder de audiência no segmento de notícias da pay tv, com audiência 308% acima do segundo colocado.

