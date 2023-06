GloboNews exibe documentário inédito sobre elo do grupo Wagner com Putin

O documentário “Wagner – O Exército Particular de Putin” será transmitido neste fim de semana pela primeira vez no Brasil. O filme conta a história do grupo Wagner, exército de mercenários liderado por Yevgeny Prighozin, com protagonismo na Guerra na Ucrânia.

O longa-metragem entrevista três mercenários que estiveram no front do grupo Wagner. Eles remontam a criação do exército privado pelo admirador da ideologia nazista, Dimitri Outkine, e explicam o elo da milícia com o sistema militar russo.

O caráter problemático do atual líder do grupo paramilitar é exposto no filme. Nesta semana, Prighozin tomou a cidade de Rostov em um movimento que foi visto como um motim contra Vladimir Putin. Após conversas, a milícia recuou, mas gerou um clima de ainda mais instabilidade em meio ao conflito no leste europeu.

“Wagner – O Exército Particular de Putin” será exibido no ‘GloboNews Especial’ neste sábado, dia 1º, às 23h, e reprisado no domingo, às 17h.

