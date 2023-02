GloboNews colhe bons resultados de audiência em janeiro

A GloboNews bateu seu recorde histórico de consumo no Globoplay e foi o canal mais assistido em janeiro, com as coberturas da posse presidencial, dos ataques golpistas em Brasília, e de outros fatos da largada do novo governo Lula.

O canal superou em 16% o recorde anterior de horas consumidas de outubro de 2022, quando houve a cobertura das eleições presidenciais.

A GloboNews também liderou o ranking geral da TV por assinatura em janeiro. Entre o público AB1, o canal ficou com uma audiência 518% maior que o segundo colocado.