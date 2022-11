GloboNews fará maratona de cobertura das eleições nos EUA

A GloboNews fará uma cobertura especial das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, que acontecem na próxima terça-feira.

O GloboNews Internacional deste domingo já será dedicado totalmente ao tema. Na terça, além da cobertura em todos os telejornais desde o início da manhã, haverá edições especiais do GloboNews Internacional no GloboNews Mais e no Em Pauta.

Além disso, na edição especial do programa que vai ao ar das 23h30 às 00h30, Marcelo Lins e Guga Chacra contam com a participação de Sandra Coutinho, de Jorge Pontual e da correspondente em Washington, Raquel Krähenbühl.

Um novo estúdio está sendo preparado para essa edição, com as cores da bandeira norte-americana. Na pauta, a governabilidade da administração Biden e como as mudanças no congresso americano vão impactar tanto a política interna como a política externa.

Temas como mudança climática, comércio, relações diplomáticas e paz também estarão na mesa de discussão.

