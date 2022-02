Globo exibe exclusiva com a lenda do surfe Kelly Slater

A Globo exibirá neste domingo, durante o Esporte Espetacular, uma entrevista exclusiva com a lenda do surfe Kelly Slater. Prestes a completar 50 anos de idade, o americano venceu, no último dia 5, a primeira etapa do campeonato mundial, em Pipeline, no Havaí, e falou com a equipe da emissora brasileira.

Slater é o surfista com a maior quantidade de títulos mundiais, com 11 torneios vencidos. Na bateria final em Pipeline, ele enfrentou um competidor com a metade da sua idade. O surfista contou à repórter Evelyn Rodrigues que apesar do título recente, os brasileiros têm dominado o cenário internacional do esporte.

“Nós precisamos de alguns meninos famintos e que queiram vencer os brasileiros, porque a verdade é que o Brasil está dominando o circuito todos os anos. No top 5 vocês têm Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo e todo ano a expectativa é que um deles vença o mundial. O Brasil virou o país do surfe”, disse o americano.

O Esporte Espetacular deste domingo começa excepcionalmente mais cedo, às 8h35, por conta da decisão da Supercopa Feminina de futebol, entre Corinthians e Grêmio, que terá início às 10h30.