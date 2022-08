Globo dá largada nas produções especiais para a Copa do Catar

O ator Ary Fontoura é o primeiro convidado do quadro “A Copa Que Eu Vi”, que estreia na noite deste sábado no intervalo da novela Pantanal, na Globo.

O programete especial de um minuto vai lembrar a história das edições da Copa do Mundo através da relação pessoal e afetiva de personalidades com o evento específico.

No episódio que abre o material, o ator explica o que significou para ele a Copa de 1958, disputada na Suécia. No ano da primeira conquista brasileira, Brasília ainda nem era a capital do país. Então com 25 anos e morando em Curitiba, sua cidade natal, Ary não conseguia ver os jogos ao vivo. Ele ouvia pela rádio e depois acompanhava os lances mais importantes nos telejornais que eram exibidos entre as duas sessões de cinema do dia.

“Nós ‘assistíamos’ através do que ouvíamos dos locutores”, brinca o ator, que era fã de futebol e costumava frequentar estádios, apesar de não ter um clube de coração.

A Copa Que Eu Vi é a primeira produção especial para a Copa do Catar feita pelo Esporte a estrear na programação da TV Globo. Nas manhãs de domingo, uma versão estendida do quadro será exibida dentro do Esporte Espetacular.

Além de Ary Fontoura, já estão confirmadas as participações de personalidades como Tony Ramos, Nelson Motta, Serginho Groismann, Manoel Soares, Claude Troisgros e Fernanda Gentil. Serão 16 episódios exibidos em ordem cronológica – de 1958 a 2018.

