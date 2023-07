Gleisi Hoffmann e a prioridade do PT para 2026

Apesar de o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ter dito recentemente que o fato de Lula não ter explicitado se será candidato à reeleição em 2026 “não ajuda na administração do governo”, a cúpula do PT já trata como “prioridade” a renovação do mandato do presidente até 2030 — quando ele completa 85 anos.

Foi o que disse a presidente do partido e deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann ao ser questionada na semana passada sobre a sucessão do cacique petista, em Brasília.

Vale lembrar que, durante a campanha do ano passado, Lula sinalizou que se contentaria com o terceiro mandato e não iria “pensar em reeleição”. Mas, no poder, seus ministros e aliados passaram a defender que ele dispute o pleito daqui a pouco mais de três anos.

Siga