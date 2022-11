Gleisi Hoffmann anuncia Alckmin como coordenador da transição de governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será o coordenador da transição de governo. O anúncio foi feito nesta terça pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Apesar do silêncio de Jair Bolsonaro, Alckmin conversou com Hamilton Mourão.

Lula e Gleisi se reuniram no fim da manhã no Hotel Mercure, em São Paulo. De lá, a deputada petista concedeu entrevista coletiva. Hoffman informou que ela e o ex-ministro Aloizio Mercadante fazem parte da equipe comandada por Alckmin.

Quanto a futuros ministros, a presidente do partido disse que não há pressa. Ela também revelou conversa entre Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar sobre o orçamento, primeiro tema discutido pela equipe de transição. Gleisi afirmou que há poucas informações sobre a situação fiscal do país.

Segundo a petista, o presidente permitiu que Ciro Nogueira dialogasse com o novo governo. Ela falou na segunda-feira com o ministro bolsonarista e deve retomar as conversas a partir de quinta, quando vai a Brasília.