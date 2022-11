Gleisi deve ter encontro com Luciano Bivar para acertar apoio a Lula

A coordenadora do conselho político da equipe de transição, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou nesta sexta que ligou para o presidente do União Brasil, Luciano Bivar. A petista acredita que o encontro vá ocorrer na próxima semana.

“Nós não marcamos nenhuma conversa ainda com o União Brasil, mas eu já fiz contato com o presidente Bivar e, possivelmente, na semana que vem a gente deve conversar. Temos interesse em conversar”, disse a deputada.

A declaração foi feita após a primeira reunião do conselho político. Entre outros temas, o encontro tratou sobre a PEC que garante o pagamento integral do renomeado Bolsa Família em 600 reais, e acréscimo de 150 reais para cada filho de até 6 anos.

O primeiro encontro teve a participação de 13 partidos, mas 14 siglas compõem o conselho político. Os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, do MDB, não foram à reunião. Segundo Gleisi, eles devem se juntar ao grupo na próxima quinta.

Confira quem participou da primeira reunião do conselho político:

Gleisi Hoffmann (PT), deputada federal e presidente nacional do partido

Eliziane Gama (Cidadania), senadora

Carlos Siqueira (PSB), presidente nacional do partido

Daniel Tourinho (Agir), presidente nacional do partido

Antonio Brito (PSD), deputado federal

Felipe Espírito Santo (Pros), integrante da direção do partido

Wolney Queiroz (PDT), deputado federal por Pernambuco

Luciana Santos (PCdoB), vice-governadora e presidente nacional do partido

Guilherme Ítalo (Avante), integrante da direção do partido

Juliano Medeiros (PSOL), presidente nacional do partido (via Zoom)

José Luiz Penna (PV), presidente nacional do partido

Wesley Diógenes (Rede), porta-voz do partido

Jefferson Coriteac (Solidariedade), vice-presidente nacional do partido

Floriano Pesaro, ex-deputado federal e coordenador-executivo do gabinete de transição