Gleisi dá sermão em Lira: ‘É hora de pensar no Brasil em primeiro lugar’

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann entrou em campo para dar um sermão em Arthur Lira, no meio dessa guerra fria do chefe da Câmara com Lula por causa das negociações envolvendo a agenda econômica de interesse do Planalto e a barganha por ministérios no centrão.

Para Gleisi, Lira “precisa entender” certas coisas e “pensar no Brasil em primeiro lugar” ao tratar dos temas da agenda do governo. A petista diz que não faz sentido transformar votações em queda de braço com o governo.

“Presidente Arthur Lira precisa entender que a taxação dos fundos de brasileiros nos paraísos fiscais e os aperfeiçoamentos que o Senado fez no arcabouço fiscal interessam acima de tudo ao país”, diz a petista.

“Não faz sentido transformar essas duas votações em queda de braço com o governo, porque todos vão sair perdendo, exceto os super ricos que não pagam imposto e os que não suportam ver o país crescer e gerar empregos, com investimentos públicos e privados. É hora de pensar no Brasil em primeiro lugar”, diz a deputada.

Continua após a publicidade

Siga