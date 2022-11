Gleisi convida formalmente o MDB para integrar a transição de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann está reunida nesta manhã com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em Brasília.

Gleisi disse há pouco que foi ao encontro do aliado para fazer o “convite formal” para que o partido integre o processo de transição do governo Lula.

Baleia, como o Radar mostrou mais cedo, tem sido pressionado por aliados da ala histórica do MDB a ampliar a discussão sobre indicações do partido no ministério de Lula.

“O MDB pode ajudar muito na questão da agenda nesse processo de transição. O partido tem espírito colaborativo muito grande para que a gente possa avançar nas pautas para o país”, disse Baleia.