Gleisi chama reação do mercado a Lula de ‘movimento especulativo’

Questionada há pouco sobre a forte reação do mercado financeiro nesta quinta ao discurso de Lula que citou a possibilidade de expansão de gastos públicos, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, classificou a repercussão na bolsa como um “movimento especulativo” muito ruim para o país e questionou “por que o espanto” com as declarações do presidente eleito.

A deputada federal reeleita pelo Paraná concedeu entrevista coletiva no CCBB, em Brasília, depois de comandar uma reunião do Conselho Político da transição com representantes de outros 12 partidos.

“Primeiro, nós recebemos com espanto, porque eu não sei o que é que o presidente Lula falou que pudesse dar um variação tão grande do sentimento do mercado. Aliás, hoje, todos os indicadores aí de dólar, enfim, já voltaram à normalidade. Penso que foi um movimento especulativo, o que é muito ruim para o país. O mercado não tem de se preocupar, conhece quem é Lula, sabe como ele trabalha com as finanças públicas, a responsabilidade que tem, e também conhece o compromisso social que ele tem”, declarou Gleisi.

“Ele falou isso durante a campanha inteira, que ele tinha o compromisso de acabar com a fome, de gerar emprego, de fazer o desenvolvimento social. Então por que o espanto? Responsabilidade fiscal e responsabilidade social têm de ter por nossa parte a mesma visão de responsabilidade, mas nós jamais vamos abrir mão de ter a responsabilidade social colocada em primeiro lugar, porque nós estamos falando da vida e da sobrevivência das pessoas”, complementou a presidente do PT, que comanda a articulação política da transição.

A deputada disse que houve consenso na reunião sobre a “PEC do Bolsa Família”, que deve ser apresentada na semana que vem pelo governo de transição para garantir a continuidade do pagamento de 600 reais para o benefício. Ela disse ter certeza de que o Congresso vai ter “boa vontade”, assim como os partidos estão tendo.

Veja quem participou da reunião:

Gleisi Hoffmann (PT), deputada federal e presidente do partido

