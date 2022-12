Gkay destruiu mansão que alugou em São Paulo, dizem proprietários

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os proprietários de uma mansão na Granja Julieta, reduto de bacanas em São Paulo, cobram, na Justiça, uma fatura de 528.000 reais de Gessica Kayane, a Gkay.

Alegam que a influenciadora, depois de alugar o lugar, deixou um rastro de destruição no imóvel — incluindo móveis de luxo e obras de arte danificadas —, depois de usado o espaço para morar e produzir conteúdos para as redes sociais.

No processo, os donos do imóvel argumentam que “a relação locatícia sempre foi marcada por inadimplementos e descumprimentos” por parte de Gkay, que além de nunca ter realizado os pagamentos a contento aos locadores, também passou a destinar o imóvel para fins comerciais.

“E antes fosse só isso. Não bastasse os reiterados inadimplementos e destinação indevida do bem, a Ré ainda procedeu à rescisão da locação sem cumprir o prazo mínimo e sem sequer respeitar o prazo de aviso prévio previsto contratualmente. Mas o ponto alto do insucesso da relação locatícia veio quando da entrega do imóvel pela Ré. O imóvel estava, literalmente, destruído. Além de entregar o bem sem os devidos reparos e sem a manutenção da pintura, a Ré havia danificado os móveis e até obras de arte que lá haviam sido mantidos”, diz o processo.

“A Ré sempre teve conhecimento de todos os bens que guarneciam sua nova residência, seu altíssimo valor econômico e obrigação de mantê-los em ótimo estado de conservação, ao invés de somente gabar-se nas redes sociais por bens que sequer eram de sua propriedade, o que também foi descumprido. No ato de devolução das chaves e realização de última vistoria, na presença novamente de seus assessores, os autores identificaram inúmeras obras de arte e bens móveis literalmente destruídos, um verdadeiro descaso com móveis de propriedade de terceiro, sendo identificadas as seguintes avarias”, segue o processo.