Gilmar Mendes comemora indicação de Zanin para o STF

O ministro Gilmar Mendes, do STF, comemorou nesta quinta-feira o anúncio de Lula de que indicará Cristiano Zanin, seu advogado pessoal, para a vaga aberta na Corte.

“É alvissareira a notícia de que o nome do brilhante advogado @Cristianozaninm foi encaminhado à apreciação do Senado Federal. O Dr. Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional”, escreveu Mendes em sua conta no Twitter.

Depois que Lula oficializar a indicação, Zanin precisará ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A nomeação só acontece com a aprovação pela maioria absoluta dos votos no colegiado e, depois, no plenário da Casa.

Siga