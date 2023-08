Gestão de Zema vai reforçar operações do Ibama de Lula em MG

Principal órgão de fiscalização ambiental da gestão de Lula, o Ibama fechou nesta semana uma parceria com o governo de Romeu Zema, em Minas Gerais, para reforçar as operações aéreas do órgão no estado.

A parceria prevê que a Polícia Civil mineira libere pilotos do seu quadro de servidores para realizarem o curso de pilotagem nos helicópteros do Ibama. Além de comandar as aeronaves, os policiais mineiros integrarão a tripulação durante fiscalizações do Ibama no estado.

A parceria, firmada por tempo indeterminado, não tem custos para o governo mineiro. Os policiais vão auxiliar em ações de fiscalização ambiental, emergências e desastres ambientais, prevenção e combate a incêndios florestais e transporte de pessoal e materiais.

