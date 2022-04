Gestão Bolsonaro terá nova dança de cadeiras na PF

Jair Bolsonaro trocou recentemente o chefe da Polícia Federal. O novo diretor-geral, Márcio Nunes, já trocou os chefes de cargos importantes na cúpula da instituição. Agora, deve mexer em pelo menos quatro superintendências da PF nos estados.

Devem mudar de comando as superintendências da PF no Rio de Janeiro — repartição sempre observada de perto por Bolsonaro, que já disse que não deixaria o órgão ferrar com “amigos e familiares” –, da Bahia, do Tocantins e do Amazonas.