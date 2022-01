Gessica Kayane, da farofa, leva prejuízo em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Gessica Kayane, 29 anos, a atriz e humorista que reuniu famosos numa festa de três dias em Fortaleza, no fim do ano passado, sofre na Justiça para receber 108.000 reais do proprietário de uma mansão que ela alugou em São Paulo.

Contratada pela Netflix, ela se mudou para o Rio, rompeu o contrato de aluguel como diz a lei, mas os donos da casa embolsaram a garantia e se recusam a devolver o dinheiro.