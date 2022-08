Garcia define deputado do União Brasil para a vice ao governo de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), definiu que terá o deputado federal Geninho Zuliani, do União Brasil, como candidato a vice na sua chapa que tentará a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes neste ano.

A escolha fez parte de um acordo com o UB, que, inicialmente, negociava para lançar candidato ao Senado. O MDB, por sua vez, articulava para indicar a vice de Garcia, mas as conversas mudaram de rumo na última semana e o partido ficará com a vaga ao Senado, que será disputada pelo ex-secretário de saúde de São Paulo Edson Aparecido.

A chapa de Garcia reunirá, portanto, o PSDB, o União Brasil, o MDB, o Podemos, o Cidadania, o Solidariedade, o PROS, o Avante, o Patriota e o PP. A coligação com o UB, o maior partido do país, aumentará o tempo de televisão na propaganda eleitoral do governador tucano.