Galípolo percorre gabinetes de senadores em busca de apoio ao BC

Escolhido para comandar uma diretoria no Banco Central, Gabriel Galípolo está no Senado nesta quarta percorrendo gabinetes para conversar com senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, que fará a sabatina no próximo dia 27.

Neste segunda, o ex-secretário-executivo de Fernando Haddad foi exonerado do Ministério da Fazenda e passou a se preparar para a sabatina.

Nessas conversas com senadores, o ex-auxiliar de Haddad tem defendido a atual política do BC e a autonomia do órgão, dois pontos que já levaram o PT e o próprio presidente da República a atacarem Roberto Campos Neto, o atual chefe da instituição.

Galípolo deve ser aprovado com tranquilidade no Senado para ocupar a Diretoria de Política Monetária do BC. Integrantes da base do governo no Senado enxergam o movimento como um primeiro passo para que Galípolo se habilite a assumir o banco em 2024, quando termina o mandato do atual presidente da instituição.