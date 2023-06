Galípolo encaminha aprovação para diretoria do Banco Central

O (ainda) secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, jantou com senadores na semana passada, antes de ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no próximo dia 27.

A aprovação do número 2 de Fernando Haddad para a diretoria de política monetária do Banco Central está encaminhada.