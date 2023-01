Galeria de presidentes da República foi destruída no Planalto

Os atos terroristas praticados neste domingo por apoiadores de Jair Bolsonaro não pouparam a galeria de presidentes da República do Palácio do Planalto, espaço que registrava a história do país. Imagens mostram os quadros com fotografias dos ex-mandatários destruídos no chão do palácio.

A foto de Jair Bolsonaro também foi retirada pelos bolsonaristas, que posaram para fotos e fizeram declarações de apoio ao ex-mandatário, uns dos grandes incentivadores dos ataques deste domingo.