Gal celebrava ‘plateia tão jovem e tão interessada na gente’

Uma das grandes vozes da música brasileira, Gal Costa conversou com o Radar em 2021, quando preparava, no isolamento da pandemia, o novo álbum e sua mágica volta aos palcos. A cantora baiana morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos.

Numa conversa com o repórter Manoel Schlindwein, a cantora estava maravilhada com os caminhos que começavam a se abrir no pós-pandemia, inclusive com a apresentação no mesmo festival em que cantaria a amiga Maria Bethânia. Gal celebrava a força da música “em tempos sombrios”.

“Acho muito simbólico que nós duas estejamos cantando, aos 75 anos, para uma plateia tão jovem e tão interessada na gente. A música que minha geração fez e faz tem se mostrado cada vez mais relevante nesses tempos sombrios em que a gente está vivendo. Nós, Caetano, Gil, Milton, Chico… Minha geração é foda!”

Sempre com o olhar crítico sobre a situação do país, a cantora condenava o “descaso e a incompetência” do governo ao lidar com a crise sanitária: “Não é fácil ver tanta gente morrendo e o descaso e a incompetência do governo brasileiro com essa pandemia. É muito triste. Como pode haver gente contra a ciência, contra a medicina?”