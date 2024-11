G20 teve tensão entre equipes de Lula e Biden por causa de arma de fogo

Já com Lula posicionado para recepcionar os chefes de Estado no G20, no Rio, a segurança de Joe Biden surpreendeu o Itamaraty com uma exigência: queria um agente armado para acompanhar Biden na presença dos líderes dos países durante os debates.

O chanceler Mauro Vieira negou o pedido, lembrando que nenhum chefe de Estado teria segurança armada no local.

O serviço secreto da Casa Branca então ameaçou: se o agente não entrasse armado, Biden não iria ao G20. Vieira foi firme: “Paciência”.

Biden, atrasado e sem bala na agulha, foi.