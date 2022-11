Fux vai receber homenagem no Tribunal de Justiça do Rio

O ministro Luiz Fux, do STF, vai receber na tarde desta quinta-feira uma homenagem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em reconhecimento à sua gestão na presidência do Supremo, que terminou em setembro.

O convite para a homenagem é assinado pelos presidentes do TJ-RJ, Henrique Figueira, da Alerj, André Ceciliano, da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado, da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, da OAB-RJ, Luciano Bandeira, da Associação dos Magistrados do Rio, Eunice Haddad, e do Instituto dos Advogados Brasileiros, Sydney Sanches.

Depois da cerimônia, haverá um coquetel no Salão Nobre do tribunal.