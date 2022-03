Fux vai lançar pacto nacional no Judiciário pelos direitos humanos

Presidente do STF, Luiz Fux, que também comanda o CNJ, vai lançar nos próximos dias um ambicioso projeto no Judiciário nacional. A ideia é mobilizar os tribunais do país em torno do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos.

“Os dias atuais evidenciam, de forma incontestável e em tempo real, que a perspectiva de futuro coletivo exige a supremacia de uma cultura de direitos humanos enquanto valor essencial. Seja na proteção a vidas no contexto desafiador da pandemia e no acirramento de conflitos armados, seja em defesa de grupos em situação de vulnerabilidade e em defesa do meio ambiente, ou ainda na reafirmação do Estado de Direito em contraponto a arbítrios. Trabalhar pela integridade de direitos é agenda permanente e prioritária”, diz Fux.