Fux vai discutir reajuste de servidores do Judiciário com entidade

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux marcou para 15 de fevereiro uma reunião com a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União para discutir uma possibilidade de reajuste aos servidores.

“Em ofício protocolado no STF em 28 de dezembro de 2021, a Fenajufe solicitou pronta intervenção do Judiciário através do presidente do STF e do CNJ, pela adoção de medidas que garantam o tratamento isonômico ao conjunto dos servidores públicos, bem como dos Servidores e Servidoras do PJU”, diz a entidade.

Como Jair Bolsonaro decidiu dar aumento a policiais federais, as categorias do Judiciário reivindicam tratamento igualitário.

“Diante do grave quadro de ataque perpetrado ao conjunto do funcionalismo público federal ante o Orçamento da União para 2022 – agora sancionado pela Presidência da República – a Fenajufe intenta que o STF se posicione incisivamente na defesa de seu quadro de trabalhadores e trabalhadoras”, diz a entidade.