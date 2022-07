Fux suspende reunião marcada para discutir divisão de R$ 2 bilhões em AL

O presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a reunião extraordinária marcada para esta sexta da Assembleia da Região Metropolitana de Maceió, que teria como objetivo discutir a divisão de 2 bilhões de reais pagos pela BRK Ambiental para explorar os serviços de saneamento na região metropolitana de Maceió, formada por 13 municípios.

A decisão atende ao pedido do PSB, partido do prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, que acusa o governo estadual, que tem um peso maior na assembleia, de querer prejudicar as cidades, ao tentar repassar menos recursos do que os municípios merecem.

Um dos argumentos utilizados por Fux para suspender a reunião é que o ministro Edson Fachin, o relator da disputa entre governo e prefeituras no STF, determinara que o assunto deveria ser apreciado pelo Centro de Mediação e Conciliação da Corte.