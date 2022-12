Fux relembra momento ‘mais tenso’ no STF na guerra fria com Bolsonaro

Presidente do STF no período mais turbulento das ações golpistas do bolsonarismo, Luiz Fux diz ter mantido “firmeza serena” para defender a democracia e a Corte dos ataques de radicais:

“Mantive firmeza serena. O único momento tenso ocorreu na noite anterior a 7 de setembro. Os manifestantes chegaram antes do esperado, mas os agentes infiltrados, os drones e a Polícia Judicial do STF foram muito eficientes”.

Fux buscou preservar a institucionalidade e liturgia do cargo de chefe do Judiciário sempre que o chefe do Executivo avançou o sinal contra a Corte. “Procurei manter a estabilidade democrática utilizando interlocutores. Só me pronunciei do plenário, nada fora do ambiente institucional. Evitei notas. Respondia verbalmente do plenário. Todos os recados foram enviados por meio de discursos diretos”, diz Fux.